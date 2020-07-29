Alanyaspor tarih yazacak

Alanyaspor bugün Trabzonspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanda taraftar meşaleli gösteri yapıp moral verdi. Kupa finalinde bu gün saat 21:00'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Şimşeklerde eksik futbolcu bulunmuyor. TAM KADRO İZLEDİLERyeşillilerin son antrenmanını görevine önceki gün başlayan Kaymakam Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte izledi. İSTANBUL'A GİTTİLERAlanyaspor antrenmanın ardından tesislerden Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na oradanda Corendon Airlines'e ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti. Ayetmiz Alanyaspor karşılaşma öncesi son çalışmasını dün İstanbul Atatürk Olimpiyat stadyumunda gerçekleştirdi. KUPAYI İSTİYORUZAlanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kupayı kazanmak istediklerini belirterek öncelikle sahada çentilmence bir karşılaşmanın geçmesini istedi. Çavuşoğlu, "Bu başarı bir tesadüf değildir. Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarının büyük emekleri var. Biz güçlü bir ekibiz. Bir çok futbolcumuza transfer yapıldı yazıldı çizildi. Bu beni hem sevindirdi hem üzdü. Alanyaspor'da oynayan bütün futbolcuların talibi var. Ziraat Türkiye Kupası Finali sonrası Teknik Direktör ve sözleşmesi sona eren oyuncularımız, yönetimimizle birlikte oturup konuşarak anlaşmaya gideceğiz" dedi.