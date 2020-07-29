Çiftliği 13 traktörle müze yaptı

Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini ekoturizm tesisine dönüştüren Engin Erkan, koleksiyonculuğunu yaptığı 1960 öncesi nostaljik traktörlerden de müze oluşturdu. Hollanda'da seyahat acentesi işleten 40 yaşındaki Engin Erkan (39), Burdur'un Tefenni ilçesinde ailesinden kalan 28 yıllık tavuk ve yumurta çiftliğini, yaklaşık 10 milyon lira maliyetle, ekoturizm oteline dönüştürdü. Doğayla iç içe alternatif tatil imkanı sunulan 18 villadan oluşan ve inşaatında tavuk çiftliğinden kalma ahşap malzemelerin de kullanıldığı tesiste, hobi bahçeleri, hayvanat bahçesi bulunuyor. Tesisin en çok ilgi çeken kısımlarından birini de aslına uygun hale getirilen 1949 ile 1966 model 13 nostaljik traktör ile tarım aletlerinin sergilendiği "Tarım Aletleri ve Traktör Müzesi" oluşturuyor.