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Emektara teşekkür plaketi

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
AYTEMIZ Alanyaspor Kulübün yaklaşık 30 yıldır hizmet veren malzeme sorumlusu Mehmet Çetin emekli oldu. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kupa maçı öncesi tesislerde yapılan son antrenmanın ardından emektar malzemeci Çetin'e plaket vererek kulübe bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Teknik ekip ve futbolcularda Çetin'e sevgi gösterisinde bulunarak bundan sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarı diledi. Mehmet Çetin, 1 Ocak 1991'de göreve başladığı kulüpte, 3 kez şampiyonluk yaşadığını, takımından Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olmasını da beklediğini söyledi.
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Emektara teşekkür plaketi
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