Geleceğin beyinleri

Tüm Türkiye'de 28 Şubat sürecinde hedef haline gelen imam hatip liseleri, bugün ise gösterdikleri başarı ile parmakla gösteriliyor. 1990'lı yıllarda yaşanan mağduriyetlerin adresi olan imam hatip liseleri artık derece yapan öğrencileri ve hazırladıkları ödüllü bilimsel projeleri ile gündeme geliyor.

BİRİNCİLİK BAŞARISI

Bunun son örneği de Antalya'da yaşandı. Antalya'da imam hatip lisesi öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla gururlandırdı. Kepez ilçesinde bulunan Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yatılı okuyan Oğuzhan Başak Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde ek yerleştirme puanıyla Türkiye birincisi, eşit ağırlık türünde de 48'inci oldu. Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fatma Kemerden ise yine TYT puan türünde Türkiye birincisi oldu.

DOKTOR OLMAK İSTİYOR

Her ikisi de yatılı eğitim gören, bu süreçte özel ders yada kurs almayan öğrenciler, başarıları ile hem okullarının, hem de ailelerinin göğsünü kabarttı. İki genç beyin başarı hikayelerini SABAH gazetesine anlattı. 16 yaşındaki Fatma Kemerden, başarıyı sistemli çalışarak yakaladığını söyledi. Ev hanımı anne ve din görevlisi babanın 4 çocuğundan en büyüğü olan Fatma Kemerden, doktor olmak istediğini ve Hacettepe Tıp Fakültesi'ni tercih edeceğini söyledi.

YALNIZ DEĞİLLER

Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Fatma Özbek de okullarında başarı hikayesi yazan tek öğrencinin Fatma olmadığını söyledi. Fen lisesi formatında eğitim verdiklerini ve proje okulu olduklarını anlatan Fatma Özbek, "Okulumuzda ilk 3 bine 6, 15 bine 10, 25 bine ise 27 öğrencimiz girdi" diye konuştu.

HUKUK OKUYACAK

Oğuzhan Başak ise tercihinin Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi olacağını söyledi. Planlı ve programlı çalıştığını anlatan Başak, "Sadece ders çalışmadım. Sosyal aktivitelerimi gerçekleştirdim. Sporumu da yaptım. Bol bol kitap okudum" diye konuştu. Annesinin ev hanımı babasının emekli olduğunu da belirten başak, "Biz 3 kardeşiz. İki büyük ablamın ikisi de ana okulu öğretmeni. Başarıma en çok babam sevindi" diye konuştu.

DERSHANE VE KURS YOK

Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Yılmaz Güney de okullarının fen lisesi formatında proje okulu olduğunu söyledi. Öğrencilerinin sınava hazırlanırken dershaneye gitmelerini istemediklerini belirten Güney, "Bir öğrencinin ders çıkışı dershaneye gidip gelme süresi 3 saat. Bu zamanda ders çalıştığı zaman başarı geliyor. Öğrenci dinlenmiş oluyor" diye konuştu.