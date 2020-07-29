İlk gün inadını bırak

ANTALYA İl Müftüsü Osman Artan, Kurban Bayramı öncesinde uyarıda bulundu. Kurban kesim merkezlerinde ilk gün sebebiyle oluşabilecek yoğunluğa da dikkat çeken Artan "Kurban iki ve üçüncü gün de kesilebilir. Kesim merkezlerindeki yoğunluk sosyal mesafeyi ortadan kaldırır. Ayrıca sokaklarda kurban kesip nahoş görüntülere sebep olmak kul hakkına girer" dedi.

NAMAZ UYARISI

Bayram namazı ile ilgili de konuşan Osman Artan, tüm camilerde namaz kılınabileceğini hatırlattı. Osman Artan, "Camilerimizde yoğunluğun önlenebilmesi için avlularımızı da ayarladık. Belediyelerle görüştük, onlar da temizlik ve hijyen şartları konusunda önlemler alacak. Arkadaşlarımız dün 20 bin maske aldı. Maskesiz olanları cami içerisine almayacağız. Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene dikkat ederek Kurban Bayramı namazını kıldıracağız. Cemaatimiz seccadesiyle gelecek. Biz de mümkün mertebe hutbeleri kısa tutacağız" dedi.