Kır düğününe ilgi yoğun

salgınıyla beraber kapalı alanlardaki düğünler, yerini açık hava da yapılan kır düğünlerine bıraktı.Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı ormanlık alan içerisindeki ParkFuntastic de, koronavirüs tedbirlerinde normalleşme sürecine geçilmesiyle açılan 'Kır Düğün Salonu' evlenecek çiftlerin gözdesi oldu. Bin 500 kişi kapasiteli tesisi ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Çam ormanlarının içerisinde, bu mis gibi doğa parçasının içerisinde, yeşilliklerin üzerinde, güzel bir kır düğün alanı yaptık. Şu sıralar belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi de bu" ifadelerini kullandı ve genç çiftleri düğünleri için merkeze davet etti.