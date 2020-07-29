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’nin en büyüğü ’da

Giriş Tarihi: 29.7.2020 ABONE OL
Türkiye’nin en büyüğü Antalya’da
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde 'Muhteşem Timi' adlı timsahın büyüklüğü, görenleri hem ürkütüyor hem de ilgisini çekiyor. Antalya'ya 15 yıl önce 120 santim uzunluğunda getirilen timsahın şuanda uzunluğu 5 metreyi, ağırlığı ise 350 kilogramı buldu. Bu boyutlarıyla Muhteşem Tim, Türkiye'nin en büyük timsahı unvanını aldı. GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
Son yıllarda büyüme hızıyla olduğu yere sığmayan timsah için bulunduğu alan 2 katına çıkartıldı, yazlık ve kışlık bölümler oluşturuldu. 650 dönümlük arazide 127 türden 1500 hayvanın yer aldığı hayvanat bahçesinin en dikkat çekici sakini olan 'Muhteşem Timi'nin beslenmesi de haftada iki kez gerçekleşiyor. Heybetli görünüşü nedeniyle dikkat çeken dev timsahı gören ziyaretçiler hayretler içerisinde kalıp hemen cep telefonlarına sarılıyor.
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Türkiye’nin en büyüğü Antalya’da
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