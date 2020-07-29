Yerli turist için konser programı

ANTALYA'DA koronavirüs salgını nedeniyle sezonu gecikmeli açan turizm sektörü, Kurban Bayramı'nda yaraları sarmayı hedefliyor. Her yıl yüksek sezona gelmesi nedeniyle iç pazara yönelik etkinliklerin yapılmadığı Kurban Bayramı'nda bu yıl ise yerli turiste yönelik bol yıldızlı programlar hazırlandı.

YILDIZ SAVAŞLARI

Güvenli Turizm Sertifikası'nı ilk alan otellerden olan Kemer Beldibi'nde bulunan Dosinia Luxury Resort Hotel'de programını duyurdu. Antalya'nın sevilen sesi Birol Tokat bayramın birinci günü Dosinia Luxury Resort Hotel'de sahneye çıkacak. Salgın sürecinde sahneden uzak kalan Birol, yeni şarkılarıyla da adeta sahne ile hasret giderecek. Birol, "Hem ben, hem de tatilciler, güvenli ortamda bayram sevincini yaşayacağız" dedi.