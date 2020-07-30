Amatör futbolun efendisi vefat etti

ANTALYA'NIN efsane örnek futbolcularından resim öğretmeni Nevzat Avcı, bir süredir yakalandığı hasatlıktan kurtulamayarak vefat etti. Antalya'da bir çok amatör takımda futbol oynayan ve efendi kişiliği ile sevilen ve 'Futbolun beyefendisi' olarak adlandırılan Avcı'nın ani vefatı sevenleri ve spor camiasını yasa boğdu. Antalya Amatör Futbolcular Derneği başta olmak üzere bir çok spor kurumu baş sağılığı mesajı yayınladı. Nevzat Avcı'nın cenazesi dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi