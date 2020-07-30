Avrupa’da olacağız

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, geçen sezonun değerlendirmesi ve gelecek sezon hedeflerini açıkladı. 2019-2020 sezonuna kötü başlasalar da Süper Lig'in ikinci yarısıyla birlikte iyi bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Öztürk, "Sezon güzel geçti. Özellikle hem yaptığımız transferler, hocamızın da doğru bir seçim olması, takımımızın kaynamasından dolayı iyi bir performans gösterdik. Performansımızın pandemi sonrası da devam etmesi bizi sevindirdi. İnşallah önümüzdeki sezon da böyle devam edecek" dedi.

OTELİMİZİ TAHSİS ETTİK



Pandemi dönemini iyi yönettiklerini ve performans olarak da istediklerini elde ettiklerini belirten Öztürk, "Hem puansal olarak hem de performans bakımından yükselişimiz devam etti. Bizim ayrılacağımız vardı; tüm pandemi dönemini otelde geçirdik, Antalya'da otelimizde geçirdik. Oyuncularımız kafa olarak daha rahattı, maçlardan sonra aileleriyle olmanın bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu durum nasıl gidecek, göreceğiz. Bir de bu işin taraftar en önemli kısmı. Taraftarın olmama ihtimali bizi üzüyor. Futbolumuza değer katıyorlar" diye konuştu. PODOLSKİ ÇOK MUTLU

Takımın Alman yıldızı Lukas Podolski'nin Antalya'da mutlu olduğunu anlatan Başkan Öztürk, "Podolski devam ediyor. Kendisi de mutlu, biz de mutluyuz. Bir yıl daha sözleşmesi var. Daha da uzun seneler kalmasını isteriz" ifadelerini kullandı. MALİYETİ UYGUN YILDIZ

Transferlerde ekonomik boyutun önemine dikkat çeken ve maliyeti uygun yıldız oyuncuların takıma katılabileceğini dile getiren Öztürk, konuyla ilgili şunları söyledi: "Podolski transferinin nedenlerinden birisi de turizmdi. Mali sıkıntılarımız var. Sadece Antalyaspor olarak değil ülke futbolu olarak mali sıkıntılarımız var. Böyle bakınca da çok mümkün görünmüyor. Maliyetleri uygun, yıldız konumunda tanımlanan transferler olabilir ama maliyet kısmı çok önemli." KALICI OLMAK İSTİYORUZ

Her sezon Avrupa kupalarında mücadele eden bir Antalyaspor için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ali Şafak Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü: "Avrupa'ya oynayabilen bir takım olmak istiyoruz. Bu benim için çok önemli. Bir iş yapıyorsan doğru ve tam yapmalısın, hedeflerinin olması lazım. Her yıl Avrupa'ya oynayan bir Antalyaspor yaratmak istiyorum. Taraftarımız da ilk günden beri arkamızda oldu. Bu sene ilk yarı kötüydük ama ikinci yarı toparlanmasını bildik. 11 maçlık yenilmezlik serisiyle kulüp rekoru kırdık. Süreklilik önemli ve inşallah onu da sağlayacağız."

KASAYA PARA AKACAK

SÜPER Lig'de sezonun bitmesinin ardından hangi takımın yayın ücretinden ne kadar pay aldığı da ortaya çıktı. Sezonun ikinci yarısında adeta uçuşa geçen FTA Antalyaspor, 37.8 milyon TL katılım ve 47 milyon TL de sıralama ödülü olmak üzere 84.8 milyon TL'yi kasasına koymaya hak kazandı