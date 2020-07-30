Bıçak ustalarının ‘bayram zamanı’

1875 yılından bu yana bıçak bileme esnaflığı yapan Bıçakçılar ailesinin son temsilcisi Özen Bıçakçılar (38), mesleği öğrendiği babası Mustafa Bıçakçılar (75) ile Kurban Bayramı'na sayılı gün kala yoğun mesai harcamaya başladı. Şimdiki adı Sobacılar Çarşısı olan eski Demirciler Çarşısı'nda bir buçuk asra yakın zamandır bıçak bileme ustalığı yapan ailenin 5'inci kuşağı Özen Bıçakçılar, babasının bıçak bileme atölyesinde büyüyerek mesleği öğrendiğini anlattı.Bıçakçılar, ailesinde babadan oğla devam bıçak bileme ustalığını kendisinin de çocuğuna öğretmeye başladığını belirtti. Kurban Bayramı öncesindeki iş yoğunluğunu 'hasat zamanı' olarak nitelendiren Bıçakçılar, "Kurban Bayramı yaklaştı, işlerimiz çok iyi. Bugünlerde yoğun mesai harcıyoruz. Kurban Bayramı önceki haftasında günde 500- 600 civarında bıçak, satır biliyoruz. Kurban Bayramı öncesindeki 1 ay çok yoğun çalışırız" dedi.