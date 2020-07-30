Hayat sınav değil

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nın (YKS) öğrenciler üzerinde oluşturduğu baskının son örneği Antalya'nın Serik ilçesinde yaşandı. 23 yaşındaki Uğur İbrahim Bülüç sınav sonuçlarının açıklandığı 27 Temmuz'da sabah saatlerinde kayıplara karıştı. Nazmi ve Gülser Bülüç çifti ise haber alamadıkları oğulları için polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

48 SAAT SONRA KAVUŞTULAR

Anne Güler Bülüç, "Oğlum, 'bu sene umudum var, inşallah kazanacağım' diyordu. Geçen sene girdi kazanamadı, beraber ağladık. 'Kazandı, kazanmadı' diye asla bir baskı kurmadık" diyerek oğluna geri dön çağrısında bulundu. Kayıp gençle ilgili arama başlatılırken, ailesi de gelecek olan müjdeli haberi gözyaşları içinde bekledi. O müjdeli haber 48 saat sonra geldi. Genci Antalya Havalimanı'nda bulunan polis ekipleri, aileyi arayarak Uğur İbrahim'in iyi olduğu ve eve dönmek istediğini söyledi. Havalimanına gelen baba Nazmi Bülüç, oğlunu alarak eve götürdü.