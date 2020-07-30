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Jahoviç gitmeyecek

FTA basın sözcüsü Murat Süğlün, ’ın talip olduğu iddia edilen Jahoviç’in takımda kalacağını, Sinan’ın ise Genoa’nın kararına bağlı olduğunu söyledi

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Jahoviç gitmeyecek
FTA Antalyaspor Kulübü basın sözcüsü Murat Süğlün, Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından gündeme gelen oyuncuları Adis Jahovic ve Antalyaspor ile olan kiralık kontratı sona eren ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği Sinan Gümüş ile ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi. ANTALYA'NIN
DEĞERLI OYUNCUSU
Süğlün; "Adis Jahovic için Beşiktaş'tan kimsenin iletişime geçmediğini belirtirken, 'Beşiktaş'tan Jahovic için şu anda bize gelen bir teklif yok ve herhangi bir bonservis bedeli de belirlemedik. Jahovic bizim için çok önemli ve Antalyaspor'un en büyük değerlerinden birisi haline geldi' dedi. BONSERVİS SORUNU
FTA Antalyaspor ile olan kiralık kontratı sona eren ve Genoa'ya dönen Sinan Gümüş için de konuşan Murat Süğlün; 'Sinan Gümüş ile devam etmek istiyoruz ama Genoa ile olan kontratını halletmesi lazım. Sinan ile görüştük adı geçen diğer takımlardan da teklifler olduğunu ancak bizimle devam etmek istediğini söyledi Sinan bizimle çok mutlu' diye konuştu.

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Jahoviç gitmeyecek
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