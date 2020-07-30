Karakola pompalı saldırı

ANTALYA'DA Muratpaşa ilçesi Meydan Polis Merkezi önünde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda Diyar Baki (32), İsmail Demir (28) ve Eyüp Taşkın (30) çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıda onlarca polisi 2.5 metre yüksekliğindeki beton bariyer kurtardı. Çevre İl Müdürlüğü kadın çalışanları da saçmalardan son anda kurtuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Gerilimin fitili Yeşildere Mahallesi'nde sabah saatlerinde 9 bin lira alacak meselesi yüzünden çıkan kavga ile ateşlendi. Kavga karakola taşındı. Parayı veren Diyar Baki, İsmail Demir ve Eyüp Taşkın, karakola gelerek A.K.B ve yakınlarından şikayetçi oldu. Bu sırada karakolun karşısına gelen bir kişi ağaçların arasından pompalı tüfekle karakola doğru ateş etmeye başladı.

SALDIRGAN KAÇTI

Diyar Baki kulağından, İsmail Demir sırtından ve Eyüp Taşkın ise kalçasından yaralandı. Saldırının ardından saldırgan suç aleti pompalı tüfekle kaçtı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Onlarca ekip kaçan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Saldırı anında karakolun yanındaki Çevre İl Müdürlüğü binasında çalışanlar büyük korku yaşadı. Saçmalar önüne düşen çalışanlar işyerlerine sığındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.