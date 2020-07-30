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Kestel’den üçüncü

MEHMET AL
Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
Kestel’den üçüncü transfer
BÖLGESEL Amatör Lig(BAL) 7. Grup'ta şampiyon olaral TFF 3.Lig'e yükselen Alanya temsilcisi Kestelspor, iç transferde takımda başarılı olan orta saha oyuncusu Ali Berke Timucioğlu ve Yunus Emre Yıldız'la 3 yıllık,sözleşme imzalarken,dış transferde İzmirspor'da başarılı performans sergileyen kanat oyuncusu Ümit Koz'u 2 yıllığına renklerine bağladı. Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Şu ana kadar 2 iç transferle birlikte dış transferde 1 oyuncuyla anlaştık. takıma dama takviyeler yapacağız transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.
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Kestel’den üçüncü transfer
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