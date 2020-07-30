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N’Sakala vedalaştı

Giriş Tarihi: 30.7.2020 ABONE OL
N’Sakala vedalaştı
ZİRAAT Türkiye Kupası finalinde dün Trabzonspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor'da sezonun ilk ayrılığı gerçekleşti. Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı ve kulübe veda etti. Ayrılığı Instagram'dan duyuran N'Sakala, hikayede video paylaşarak takım arkadaşlarına, "Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?" diye tek tek sordu. RESMİ İMZA BEKLENİYOR
Beşiktaş'a transferi artık kesin olan N'Sakala'nın önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. 34 MAÇTA OYNADI
Bu sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig maçlarında toplam 34 kez Alanyaspor forması ile sahaya çıkan Demokratik Kongolu sol bek, bu karşılaşmalarda 4 asist kaydetti.
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N’Sakala vedalaştı
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