Temizle temizle bitmiyor

Kumluca ilçesi Adrasan tatil merkezindeki işletme sahipleri her Pazartesi günü sahilde buluşarak temizlik yapıyor. İşletmeciler bir araya gelerek, gönüllü bir temizlik grubu oluşturdu. İşletme sahipleri her Pazartesi günü sahilde buluşarak, temizlik yapıyor. Gönüllü turizmciler, Adrasan sahilini başından sonuna kadar temizliyor.Çevre Mühendisi olan ve 22 yıldan bu yana Adrasan'da otel işletmeciliği yapan Serkan Konuralp, temizlik etkinliğini rutin hale getirdiklerini söyledi. Konuralp, "Amacımız evimizi temizlemek. Belediyemizin bazı konularda gücü yetmediği için veya yetişemediği için biz ona destek vermek istiyoruz. Gelen konukların evimizi daha kullanılabilir görmeleri için destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.Konuralp e hedeflerinin dernek kurmak olduğunu belirterek, "Biz bu etkinliği tamamen gönüllü olarak buradaki işletmelerin çalışanlarıyla katılabildikleri kadar, destek verebildikleri kadar toplu olarak yapmaya gayret ediyoruz. Her Pazartesi toplu olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.