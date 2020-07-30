Antalya'nın Serik ilçesinde bir iş yerinde gece bekçisi olan Süleyman Hortul (22), eve dönüş yolunda ölü bulundu. Olay, önceki gün saat 04.30 sıralarında Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi Azaplar mevkisinde meydana geldi. Süleyman Hortul, 07 YC 231 plakalı motosikletin yanında yerde kan içinde yatarken bulundu. Durumu gören diğer araç sürücülerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ PARÇALARI BULUNDU

Gelen ekipler yaptıkları incelemede Süleyman Hortul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan ilk incelemede Süleyman Hortul'un başından yaralı olduğu, motosikletinin ise hemen baş ucunda park halinde durduğu ve herhangi bir kaza izi bulunmadığı anlaşıldı. Yine olay yerinde başka bir araca ait olduğu tahmin edilen parçalar bulundu. Olayı haber alıp gelen Süleyman Hortul'un babası ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu.

'BİZ SENSİZ NE YAPARIZ'

Baba Yener Hortul, Yaktın bizi oğlum, biz sensiz ne yaparız diyerek ağladı. Hortul'un cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölümü şüpheli bulunan Süleyman Hortul'un bir iş yerinde gece bekçisi olarak çalıştığı, Antalya'dan evine döndüğü sırada olayın meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarmanın incelemesi sürüyor.