Antalya bayramda serinleyecek

ANTALYA'DA Kurban Bayramı dönemi hava sıcaklığı ile ilgili mujde geldi. Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, bugün 37 derece ile zirve yapacak olan hava sıcaklığının ikinci günü ise 5 derece düşerek 32 dereceye gerilemesinin beklendiğini açıkladı.

YAĞMUR GELİYOR

Ömer Faruk Kaya, "Bayramın 3 ve 4'üncü günü Antalya ve bölgemizin iç kesimlerinde mevzi sağanak yağışları olmasını bekliyoruz. Bayramın son iki gününde hava sıcaklığı yüksek seviyedeki serin havanın etkisinden dolayı mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz" dedi.

TÜM BÖLGEDE YAĞIŞ

Bayram boyunca hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği Burdur'da ise bayramın üçüncü günü yağış bekleniyor. Burdur'da hava sıcaklığının ilk gün 38, ikinci gün 37, üçüncü gün 34, son gün ise 34 dereceye ulaşması tahmin ediliyor. Bayramın üçüncü gününü yağışla geçirmesi beklenen Isparta'da hava sıcaklığı ilk gün 37, ikinci gün 36, üçüncü gün 33, dördüncü gün ise 32 derece olması bekleniyor.