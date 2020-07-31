Bakan Pakdemirli kurban jesti yaptı

hiç kurban kesmeyen 34 yaşındaki Cumhur Atar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazı yazarak, kurbanlık talep etti. Vatandaşın talebini gören Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise şahsi hesabından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne para göndererek, kurbanlık alınmasını ve aileye hediye edilmesini söyledi. Müdürlük tarafından temin edilen 'pırlak koyunu' cinsi kurbanlık, bugün Atar ailesine teslim edildi.Muradiye (28), oğlu Murat Can (8) ve annesi Hanife Aydoğan (55) ile müdürlüğe gelen Cumhur Atar, kurbanını İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Gökhan Karaca elinden teslim etti. Yaklaşık 15 gün önce başvuru yaptığını söyleyen Cumhur Atar, "Hiç kurban kesmediğimi söyledim. Bir kurbanlık talep etmiştim. Kendileri de sağ olsun bu istediğimi geri çevirmedi, yardımcı oldu" diye konuştu.