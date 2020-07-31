Bu acıya yürek dayanmaz

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Özgül Özdoğan (30) hayalindeki tatili geçirmek için eşi ve kızıyla önceki Antalya'ya geldi. Dün sabah ailece Beldibi Mahallesi'nde denize girdi.

EŞİ VE KIZI YIKILDI

Bir süre sonra denizde hareketsiz olduğu görülen Özdoğan, vatandaşlar tarafından sahile çıkartıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Özdoğan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.