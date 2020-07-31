Fernandes de yuvadan uçtu

SÜPER Lig'de 2019/20 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşayan Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Junior Fernandes'le prensipte anlaşma sağladı. Şilili sol kanat oyuncusunun önceki gün akşam Trabzonspor ile oynanan kupa finalinde son kez turuncu yeşilli formayı giydiği ifade edildi. ÜÇ SEZONDUR ALANYA'DA

ÜÇ sezondur turuncu-yeşilli takımda görev yapan 32 yaşındaki Fernandes, 107 karşılaşmada 37 gol ve 22 asistle dikkatleri çekmişti.

ELIA'NIN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK ISIM

BAŞAKŞEHIR Eljero Elia ile yollarını ayıracak ve bu bölgeyi yine bedelsiz olarak dolduracak. Son dakika pürüzü çıkmazsa Fernandes, Başakşehir forması terletecek.