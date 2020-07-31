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Genç kız elleri bağlanıp kaçırıldı

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Genç kız elleri bağlanıp kaçırıldı
ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde Emine Ebru Arıcan (22), kimliği belirsiz 3 kişi tarafından ağzı bantlanıp, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı. Korkunç olay, ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Karabucak Mahallesi'nin Başlar Yaylası'nda yaşandı. Komşusunun kızı E.C. (16) ile oğlak otlatmaya giden Ebru Arıcan, 3 kişi tarafından ağzı bantlanıp, elleri ve kolları bağlanarak 3 kilometre ilerideki beyaz bir otomobille kaçırıldı. Olay E.C.'nin gözleri önünde yaşanırken, E.C. durumu Ebru Arıcan'ın ailesine haber verdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma soruşturma başlattı.
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Genç kız elleri bağlanıp kaçırıldı
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