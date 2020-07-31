Isparta’da 3. Lig coşkusu yaşandı

TFF'NIN kararına göre Isparta32spor, 3. Lig'e yükseldi. Yeşil pembeli takımın bir üst lige yükselmesi şehirde büyük bir sevinçle karşılanırken, taraftarlar yeni ligi araç konvoyu ile kutladı. 300 ARAÇLIK KONVOYSÜLEYMAN Demirel Üniversitesi önünden başlayan konvoya yaklaşık 300 araç katıldı. İstanbul Caddesi'ni takip eden konvoy, Mimar Sinan Caddesi üzerinden Kaymakkapı Meydanı'na ulaştı. Konvoy sırasında taraftarlar, araçlardan ellerindeki yeşil-pembe bayrakları sallayarak, Isparta32spor'un 3. Lig'e çıkmasını kutladı. Zaman zaman meşalelerin yakıldığı konvoy sırasında taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı. Araç konvoyu Kaymakkapı Meydanı'nda sona erdi.