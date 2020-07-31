Kooperatifçilikte Kepez modeli

KEPEZ Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve kadın kooperatifleriyle işbirliği protokolü imzaladı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Biz kadın gücüne çok inanıyoruz. Bu ilk adımı atarsak, kooperatifçilik yeni bir soluk, yeni bir bakış açısı, yeni bir derinlik kazanacak. Eğer bir yerde kadın varsa, orada medeniyet vardır" diye konuştu.

ORMAN ÇİFTLİĞİ

Tütüncü, köy pazarı, sosyete pazarının yanısıra üreten kadınlar için gıda marketleri de açacaklarını söyledi. Kirişçciler bölgesinde 180 dönümlük Orman Çiftliği projesini hayata geçireceklerini de açıklayan Tütüncü, mega proje olacak çiftlikte aromatik ve tıbbi bitkilerin yetiştirileceği bir bahçenin de kooperatife verileceğini müjdeledi.