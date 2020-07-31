Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Gölhisar ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kibyra Antik Kenti kazıları sırasında ortaya çıkarılan Medusa mozaiği, pandemi süreci sonrasında normalleşme adımlarının atılmaya başlanmasıyla ziyarete açıldı.Mozaik, Kurban Bayramı süresince de ziyarete açık olacak. Kazı Başkanı Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Henüz yapının restorasyon projeleri devam ettiği için, iklim şartları nedeniyle Medusa'yı yıl boyu sergilemek gibi bir imkanımız yok. Bayram dönemi bu eşsiz mozaiği görmek için uygun bir tarih. Yazı aylarında ziyarete açık olacak" dedi. Özdoğru, Medusa mozaiğinin özellikle yapılış tekniğiyle renkli mermer parçalardan 'Opus Sectila' denilen bir yöntemle oluşturulduğunu ve dünyada bu özelliğiyle tek olma özelliği taşıdığını vurguladı.