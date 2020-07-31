Sır ölüm aydınlandı

biriş yerindegece bekçiliğiyapan SüleymanHortul'un(22), motosikletinin yanındaölü bulunmasıyla ilgili yürütülensoruşturmada, Hortul'aotomobilin çarptığı belirlendi.Olayla ilgili soruşturmayıgenişleten jandarma ekipleribulunan araç parçalarındanyola çıkarak, bölgedekigüvenlik kamerası ve EDSkayıtlarını incelemeye aldı.Yapılan detaylı çalışmanınardından olayın trafik kazasıolduğu tespit edildi.Plakası belirlenen otomobilin Serik ilçesinde veteriner olarak görev yapan H.A.'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma, H.A.'yı Korkuteli ilçesinde yakaladı. İlk ifadesinde gece bir şeye çarptığını ancak ne olduğunu anlayamadığını söyleyen H.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşanmıştı.