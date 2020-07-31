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Sır ölüm aydınlandı

Giriş Tarihi: 31.7.2020 ABONE OL
Sır ölüm aydınlandı
ANTALYA'DA bir iş yerinde gece bekçiliği yapan Süleyman Hortul'un (22), motosikletinin yanında ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Hortul'a otomobilin çarptığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri bulunan araç parçalarından yola çıkarak, bölgedeki güvenlik kamerası ve EDS kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan detaylı çalışmanın ardından olayın trafik kazası olduğu tespit edildi. SERBEST BIRAKILDI
Plakası belirlenen otomobilin Serik ilçesinde veteriner olarak görev yapan H.A.'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma, H.A.'yı Korkuteli ilçesinde yakaladı. İlk ifadesinde gece bir şeye çarptığını ancak ne olduğunu anlayamadığını söyleyen H.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşanmıştı.
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Sır ölüm aydınlandı
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