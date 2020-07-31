Sır ölüm aydınlandı

ANTALYA'DA
bir
iş yerinde
gece bekçiliği
yapan Süleyman
Hortul'un
(22), motosikletinin yanında
ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen
soruşturmada, Hortul'a
otomobilin çarptığı belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmayı
genişleten jandarma ekipleri
bulunan araç parçalarından
yola çıkarak, bölgedeki
güvenlik kamerası ve EDS
kayıtlarını incelemeye aldı.
Yapılan detaylı çalışmanın
ardından olayın trafik kazası
olduğu tespit edildi. SERBEST BIRAKILDI
Plakası belirlenen otomobilin Serik ilçesinde veteriner olarak görev yapan H.A.'ya ait olduğu belirlendi. Jandarma, H.A.'yı Korkuteli ilçesinde yakaladı. İlk ifadesinde gece bir şeye çarptığını ancak ne olduğunu anlayamadığını söyleyen H.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaza Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşanmıştı.