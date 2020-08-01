Anne Sıla Dağ kabustan uyandı

ANTALYA'DA 2.5 yaşındaki erkek çocuğu M.K.D.'yi kucağına alıp uzaklaşmaya çalışırken annenin müdahalesi üzerine bırakıp kaçtıktan sonra polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan Metin Işıklarlı (55) mahkemece tutuklandı.

7.5 AYLIK HAMİLE

Adliyede süreci eşi Yılmaz Dağ ile yakından takip eden anne Sıla Dağ, verilen karardan mutlu olduğunu dile getirdi. Olayın yaşandığı pasajda esnaflık yapan anne Sıla Dağ, "Bu tür olaylara şahit oluyorduk ama ilk kez başımıza geldi. Anne baba olarak çok korktuk. 7.5 aylık hamileyim. Doğacak olan bebeğime de bir şey olabilirdi. Üstümden koca bir yük kalktı" diye konuştu. Metin Işıklarlı ise ifadesinde, "Çocuğun ağlamasına dayanamadım. Kucağıma alarak 'Seni süpermen yapayım' diyerek salladım" dedi.