Antik mecliste tarihi buluşma

BURDUR'UN Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü sınırları içerisinde bulunan 'uçurumlar kenti' olarak bilinen Kremna Antik Kenti'nde 7 Ağustos'ta belediye meclis toplantısı yapılacak. Konuyla ilgili duyuruyu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal yaptı. Ünal, antik kentin, ilçenin en eski tarihi yerleşim yerlerinden birisi olduğunu belirterek, "Kremna Antik Kenti'ne dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve bu antik kentin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

DİKKAT ÇEKİLECEK

Emrullah Ünal, bu amaçla sembolik olarak belediyenin ağustos ayı meclis toplantısını sembolik olarak Bucak'ın 10 kilometre doğusundaki Çamlık köyünde Aksu vadisinde yer alan antik kentte toplayacaklarını açıkladı. İlk ayırntılı incelemesi 1880'lerde Avusturyalı araştırmacı Graf von Lackoronski tarafından yapılan antik kentte, 1971- 1973 yılları arasında Jale İnan tarafından bilimsel kazı yapılarak kütüphane binası ortaya çıkarıldı. Kazılar sonucu bulunan 9 mermer tanrı heykeli ve diğer eserler Burdur Müzesi'nde sergileniyor.

KORONAVİRÜS ENGELİ

Diğer taraftan Burdur'un bir diğer tarihi zenginliği olan Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde, koronavirüsten dolayı kazı ekibinin gelememesi nedeniyle bu yıl çalışma yapılmayacağı açıklandı. Tarihi 12 bin yıl öncesine kadar uzanan UNESCO Dünya Miras Listesi'ne önerilen Sagalassos Antik Kenti'nde 1989 yılından bu yana devam eden kazılara Belçika Katolik Leuven Üniversitesi öğretim üyesi Jeroen Poblome başkanlık ediyor.