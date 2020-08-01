Büyükelçiden Antalya övgüsü

İRAN'IN Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Antalya'da aralarında İran'ın da olduğu çok farklı ülkelerden binlerce insanın yaşadığını vurgulayan Frazmand, "Antalya adım adım diplomasi şehre oluyor. Antalya'nın büyük bir diplomatik başkent olma potansiyeli var" dedi. Frazmand, İranlıların bölgede yatırımlarının da arttığına dikkat çekti.

DÜNYA ŞEHRİ

Vali Ersin Yazıcı da Antalya'nın bir dünya şehri olduğunun altını çizdi. Koronavirüs salgınına rağmen turizmin de hareketlendiğini anlatan Yazıcı, "Avurapa'nın çeşitli ülkelerinde uçuşlar ağustos ayında başlayacak. Akdeniz ülkeleri içerisinde pandemi kurallarına uygun, her türlü güvenlik sertifikasına sahip çok sayıda otelimiz var. Birçok oteli kendim denetledim gördüm ve gerçekten müşterisine güven verecek standartlara haizler" ifadelerini kullandı.