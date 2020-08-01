Çöplükteki yangın korkuttu

ANTALYA'NIN Serik ilçesinde bir günde çıkan iki ayrı çöplük alanda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. İlk yangın Yukarıkocayatak Mahallesi'nde çöp dökülen alanda çıktı. Yangın nedeniyle elektrik hattı koptu, palmiye ağaçları kül oldu. İkinci yangın ise akşam saatlerinde Kayaburnu mahallesinde bulunan çöp dökülen alanda başladı. Yangında bölgede bulunan çam, selvi ve kavak ağaçları yanarak zarar gördü.

ZAMANINDA MÜDAHALE

İhbar üzerine Antalya Büyükşehir belediyesine bağlı 3 söndürme aracı ile Serik Belediyesine ait 3 su tankeri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Alevlerin gecenin karanlığını aydınlattığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha da büyümeden söndürüldü.

KAPLUMBAĞA KURTARILDI

Alevlerin arasından son anda kurtarılan bir kaplumbağa ise suyla serinletildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Mahalle Muhtarı Mehmet Ün, "Herhangi bir ev hasar almadı ve can kaybı yok. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın yardımı ile söndürüldü" dedi. Bölge halkı çöplerin atıldığı alanda önlem alınmasını istedi.