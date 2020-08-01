UEFA’yı garantiledi Oba’da çalışma başladı

HER türlü bakım ve onarımı alanya Belediyesi tarafından yapılan ve Aytemiz Alanyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda, sezonun sona ermesi ile birlikte çalışmalar da hız kazandı. UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarına hazırlanan Oba Stadyumu'nda bir çok değişiklik yapılacak. KRİTERLERE HAZIRLIK

2019-2020 sezonunu 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarına katılmaya hak kazanan tAytemiz Alanyaspor'un maçlarını oynayacağı stadyumda; UEFA kriterlerini yerine getirmek için çalışmalar yapılıyor. Yeşil zeminde, bina içerisinde tamirat ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Soyunma odaları, sağlık odaları, basın toplantı odası, basın çalışma odaları, müsabaka sonrası röportaj alanları ve protokol ağırlama salonunda da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.