İlk imzayı Ceyhun attı

AYTEMİZ Alanyaspor sözleşmesi sona eren futbolculardan Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

KENDİNİ BULDU

Ceyhun Gülselam ise "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu. Bu sezon 31'i Süper Lig'de, 9'u Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 40 maçta forma giyen istikrarlı oyuncu, daha çok defansif özellikleriyle ön plana çıksa da 4 ve 4 asiste de imza attı.