Sahil bölgesine tatilci akını

KURBAN Bayramı öncesi Antalya ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan tatilci yoğunluğu arife günü ve bayramın ilk günü ile zirve yaptı. Polis ekipleri artan trafikle paralel olarak, denetimleri de yoğunlaştırdı. Batı illerinden Antalya'ya seyahat eden vatandaşların geçiş güzergahında bulunan Isparta girişinde 4 kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri emniyet kemeri, hız kuralları ve yorgun araç kullanmama konusunda halkı uyarıyor.

VALİ HEDİYE DAĞITTI

Denetimlere Vali Ömer Seymenoğlu da katıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Seymenoğlu, içinde maske, kolonya ve dezenfektanlı ıslak mendil bulunan paketler ile çocuklara top hediye etti. Diğer taraftan Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki hareketlilik de dikkat çekti. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle geçen bayramlara oranla ise azalma yaşandı. Eski bayramlarda günde 450 otobüs seferiyle 16 bin yolcu taşınan terminali bugünlerde 12 bin yolcuya düştü.

KUYRUKLAR OLUŞTU

Bayram tatilinin bir diğer adresi de Muğla'nın Fethiye ilçesi oldu. Tatilciler Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarına giden yolda trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafiğin akışı jandarma ekiplerince sağlandı. Kumburnu Plajı girişinde zaman, zaman araç kuyrukları oluşurken, Ölüdeniz girişi Kıdrak Caddesi'nde uygulama yapan ilçe Jandarma ekipleri sürücülere kolonya ikram etti.