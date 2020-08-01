Şampiyon atletin mezuniyet sevinci

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde okuyan Balkan Şampiyonu atlet Yasemin Zengin (23) mezuniyet sevinci yaşadı. Koronavirüs sürecinde okulların erken tatil olması nedeniyle mezuniyet töreni de yapılmadı. Şampiyon sporcu mezuniyet sevincini antrenörü Asım Yüz ile paylaştı.

ARTIK SPORCU YETİŞTİRECEK

Bundan sonraki hedefinin Beden Eğitimi Öğretmeni olarak başarılı sporcular yetiştirmek olduğunu aktaran Zengin, "Dört yıl boyunca bana emek veren, eğitim veren tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. Antrenörü Asım Yüz de mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "İnşallah bizden aldığı bayrağı ileriye taşır. Yeni sporcular ortaya çıkarır" dedi. 2010 yılında Asım Yüz ile tanıştıktan sonra atletizmde derecelere imza atan Zengin son olarak Bulgaristan'ın Nova Zagora kentinde 8 Haziran 2016'da düzenlenen 8'inci Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metre genç kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu. Zengin'in kariyerinde milli takımla dünya şampiyonluğu da var.