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Su altında evlilik teklifi

Giriş Tarihi: 1.8.2020 ABONE OL
Su altında evlilik teklifi
ANTALYA'NIN Kaş ilçesinde suyun metrelerce altında evlilik teklifi yapıldı. Suya dalış yapan çift metrelerce derinlikte mutluluğa adım attı. Fener bölgesinde gerçekleşen ilginç evlilik teklifine Mehmet Gökalp imza attı. Gökalp, kız arkadaşı Mihriban Dağ'ı deneme dalışı yapmaya ikna etti. Mehmet Gökalp denizin altında "Benimle evlenir misin? Evet ise sarıl. Hayır ise tüpümü de al git" yazılı pankart açtı. Bunu okuyan Mihriban Dağ büyük şaşkınlık yaşarken, damat adayına sarıldı. Genç çift unutulmaz bir an yaşadı.
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Su altında evlilik teklifi
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