Tarihin tanığı asırlık kestane

ANTALYA'NIN İbradı ilçesindeki asırlık kestane ağacı, ziyaretçilerin ilgini çekiyor. Ağacın bakımı üniversitelerden akademisyenler ve belediye ekiplerince yapılıyor. Altınbeşik Mağarası ve düğmeli evleri doğa ve tarih turizminde önemli bir çekim merkezi olan İbradı ilçesine, her yıl binlerce kişin anıt ağacı görmek için geliyor.

GÖREN HERKES BÜYÜLENİYOR

Arapastı olarak bilinen bin 100 yaşında olduğu tahmin edilen tarihin tanığı kestane, görüntüsüyle büyülüyor. Alanya'dan ağacı görmeye gelen Aslı Gül, asırlık ağacın hikayesinden etkilendiğini, görmek için İbradı'ya geldiğini söyledi. Kestane ağacının devasa olduğuna dikkati çeken Gül, bol bol fotoğraf çektirdiklerini ifade etti. Meryem Acizoğlu ise anıt ağacı görünce çok şaşırdığını belirtti.