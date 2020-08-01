Yine akıllanmadık

Antalya'da her Kurban Bayramı'nda yaşanan izdiham görüntüleri, yapılan tüm uyarılara karşın bu yıl da devam etti. Ne müftülüğün 'yığılma yapmayın, kul hakkına girmeyin' uyarısı, ne de belediyelerin randevulu sisteme geçmesi yaşanan yığılmaları önleyemedi. Bayram namazının hemen ardından vatandaşlar belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerine akın etti. Muratpaşa, Kepez ve Alanya ilçelerinde benzer görüntüler ortaya çıktı.

ÖNLEMLERE UYMADIK

Kesim merkezlerine gelen vatandaşlara maske dağıtıldı. Vatandaşlar, kurbanlıklarıyla birlikte geldikleri kesim merkezleri önünde ateşleri ölçülerek alındı. Ancak koronavirüs önlemleriyle şekillenen kesim yerlerinin büyük kısmında yine de sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü. Maskesiz girişlere izin verilmezken, içeri giren vatandaşlar sıcağı bahane gösterip maskelerini çıkartınca koronavirüse de davetiye çıkardı. Özellikle mahalle aralarındaki kesim noktalarındaki görüntü, 'Koronavirüs bile bu manzara karşısında çıldırdı' dedirtti.

YAKIŞMIYOR

Bayındır Mahallesi'nde dip dibe sıralanan vatandaşlar, ne sosyal mesafe, ne de maskeyi kuralını dinledi. Kurbanını ilk önce kesmek için vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi. Koronavirüs nedeniyle en çok temizliğe ve hijyene önem verilmesi gereken bir yılda ortaya çıkan tablo, gelecek açısından endişelendirdi. Gelecek haftaki vaka sayıların bu görüntülerin etkisi olacağı yorumları yapıldı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kesim yerlerinde hiçbir hijen kuralına da dikkat edilmediği görüldü. İnsan yoğunluğu nedeni ise kesimlerlerinin tamamında mesafeler sıfırlandı. Özellikle hisseli kurban kesimi yapan vatandaşların birçoğunun sırasını beklerken sosyal mesafe kurallarını unuttukları görüldü.



ÇOCUKLAR YİNE İZLEDİ



HAYVANA eziyet kareleri de tüm uyarılara karşın sık sık yaşandı. Kurban satış noktalarından hayvanları satın alan vatandaşların, kurbanlıkları eziyet çektirerek götürmeleri dikkat çekti. Diğer taraftan kurban kesim yerlerinde küçük çocuk manzarası ise hiç değişmedi. Aileleriyle birlikte gelen çocuklar ise kurban etlerini taşımaya yardım etti. Kimi çocuklar kurbanlıkların başını boynuzlarından tutarak otomobile taşıdı, kimisi de babasının yanında kesimi izledi.



Kayıp keçiyi drone buldu



ANTALYA'NIN Serik ilçesinde kurban bayramı arefesinde kurbanlık keçisini kaybeden Ercan Kara isimli vatandaş komşularından yardım istedi. Mahallede yaşayan Yahya Durgun keçi için drone kaldırdı. Mahalleyi havadan karış karış tarayan drone sonunda keçiyi açık arazide tespit etti. Keçi, görüldüğü yerden alınıp sahibine teslim edildi.