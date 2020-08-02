Af istedi kaza geçirdi

Antalya'da motosikletle tavuk almaya giden Serdar Kurt (25), Çavuşköy kavşağında Sacit Çetiner'in kullandığı DW- 433-NJ plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Serdar Kurt'un olay yerinde duran kalbi kaza anında aracıyla olay yerinden geçmekte olan bir doktor ve 112 sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırılarak hayata döndürüldü. Ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar Kurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

SON PAYLAŞIMI ŞAŞIRTTI

Serdar Kurt'un eşiyle birlikte Evrenseki'de bir muz serasında çalıştığı, ayrıca tavuk hobisi olduğu ve tavukçulukla ilgilendiği, kaza sırasında da Çavuşköy mahallesindeki bir arkadaşından tavuk olmak için motosikletiyle yola çıktığı öğrenildi. Almanya'da sürücü kursu hocası olan cip sürücüsü, kazayı anlatırken gözleri oldu. Serdar Kurt'un ölümünden sonra ortaya çıkan paylaşımı ise dikkat çekti.

EHLİYETSİZ ÇIKTI

Sosyal medya hesabından 'Trafik cezaları af gelsin, yapılandırılsın diyen arkadaş arıyoruz, kaç kişiyiz' yazılı paylaşım yapan Serdar Kurt'a bir takipçisinin 'Kurallara uysan o ceza gelmezdi, gelip de af gelsin diyorsan kendini değil herkesi tehlikeye atıyorsun, direkt ehliyetin alınsın' cevabını verdi. Serdar Kurt'un kazanın habercisi niteliğindeki 'Benim hiç ehliyetim olmadı ki zaten neyi alacaklar' cevabı şaşkına çevirdi. Serdar Kurt, bu paylaşımdan saatler sonra ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletle kavşakta çarpıştığı cipin altına girerek hayatını kaybetti.