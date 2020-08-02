Alevler korkuttu

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesine bağlı Olimpos'ta yangın çıktı. Ramazan Karataş'a ait pansiyonda çıkan yangına ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve orman yangın ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri, 4 adet orman yangını söndürme arazözü, bir yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda itfaiye aracı müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, pansiyonun bir bölümünde hasar oluştu.

VADİ DUMAN ALTINDA

Ramazan Karataş'ın komşusu ve akrabası Ali Karataş, dumanı fark edince hemen itfaiyeyi aradıklarını belirterek, "İtfaiye ekipleri hemen geldi. Helikopter iki defa su attı. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü" dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesi Faralya koyunun hem üst tarafında Kelebekler Vadisi'ne yakın ormanlık alanda orman yangını çıktı. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 3 ilk müdahale aracı, 6 arazöz ve 2 su tankeri müdahale edildi. Erken müdahale sayesinde yangının yayıplası önlendi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü.

ÜÇ EV BİRDEN YANDI

Burdur'un ise Kemer ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi. Yenicami Mahallesi'nde müstakil evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki iki eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması yangın söndürüldü. Yangında üç ev kullanılamaz hale geldi. Evlerde yaşayan ve dumandan etkilenen üç kişi de sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi. Yine Burdur'da Hızırilyaş Mahallesi Sığıryolu Caddesi üzerinde 15 AAV 842 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü samanların elektrik tellerine temas etmesi sonucu çıkan yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü. Saman balyaları yandı, TIR ve dorsesinde de önemli hasar meydana geldi. TIR sürücüsü ise olayı yara almadan atlattı.