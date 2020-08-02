Araylım’dan haber yok

ANTALYA'DA 9 Mayıs Cumartesi günü evden ayrılan 21 yaşındaki Kazakistan uyruklu Araylım Orynbeyeva'dan 2.5 aydır haber alınamıyor. Eski eşiyle telefonda tartıştığını duyan kızının evden çıktıktan sonra ondan bir daha haber alamadığını anlatan Saltanat Onynbayeva, pasaport ve kimliğini yanına almadan evden ayrılan kızının bir an önce bulunmasını istedi.

TELEVİZYONA ÇIKACAK

Orynbeyeva'nın kaybolduğu düşünülen Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda polis ve AKUT ekipleriyle UMKE tarafından arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp ilanlarını sokak sokak gezerek asan Saltanat Orybeyeva da kızından gelecek güzel haberi bekliyor. Kızının bulunması için sürekli dua ettiğini söyleyen Saltanat Orybeyeva, "Başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Kayıp ilanları da asıyorum ama hala bir haber yok. Kızımın bulunması için televizyon programına katılacağım" dedi.