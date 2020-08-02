Hayat bayram oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca korunmaya muhtaç çocuklar için başlatılan koruyucu aile seferberliği Antalya'da da yaygınlaşıyor. Büyük ailenin son üyeleri, 46 yaşındaki Murat Cebeci ile 43 yaşındaki ev hanımı eşi Yasemin Cebeci oldu. Koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne başvuran Cebeci çifti, ilk gördüklerinde yüreklerini ısıtan B.S. adlı kız bebeğe bayram öncesi koruyucu aile oldu. Bağırlarına bastıkları minik B.S.'ye sevgi ve şefkatle yaklaşan Cebeci çiftinin, yuvaları çocuk sesiyle şenlendi. B.S.'de hayatındaki ikinci bayramını aile sıcaklığı içerisinde geçirdi. Bu bayram, onun için gelecek güzel ve neşeli günlerin de habercisi oldu.

19 YILLIK ÖZLEM

Murat ve Yasemin Cebeci, 19 yıllık evlat özlemlerinin minik B.S.'nin evlerine gelişi ile son bulduğunu söylediler. Anne Yasemin Cebeci, yurtta ilk gördüğü anda B.S. ise göz göze geldiğini ve içinin ısındığını söyledi. Artık günlerinin çok heyecanlı ve akıcı geçtiğini de belirten Yasemin Cebeci, "Bu duygu anlatılmaz yaşanır. Bütün hayatımızı B.S.'nin üzerine planlıyoruz" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

ARTIK BİZE EMANET

Minik B.S.'yi kucağına alınca çok heyecanlandığını da belirten Yasemin Cebeci "O an bütün dünyalar benim oldu. Onunla günlerimiz neşe içinde geçiyor. Bizi çok benimsedi. Ellerini yüzümüze sürmesi dünyada her şeye bedel" diye konuştu. Murat Cebeci ise B.S.'yi devletin kendilerine emaneti olduğunu vurguladı. B.S.'yi kendi öz evlatları gibi sevdiklerine dikkati çeken baba Cebeci, "Ömrümüz yettiği sürece onun ailesi olacağız. İnşallah B.S.'yi vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştireceğiz" diye konuştu.



193 ÇOCUĞA SICAK YUVA

ANTALYA Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, bugüne kadar 163 aileye 193 çocuğu koruyucu aile yanına verdiklerini söyledi. Geçen yıl 35 çocuğun sıcak aile ortamına kavuşturulduğunu anlatan Çalışkan, "Koronavirüs salgınında yeni normal sürece geçilmesiyle, koruyucu aile çalışmalarına yeniden hız verdik. 17 çocuğumuz daha koruyucu aile bekliyor" diye konuştu.