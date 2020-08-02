İşlediği taşlara değer katıyor

ANTALYA'NIN tarihi Kaleiçi'ndeki taş oyma ustası Arif Çetin, şekillendirdiği, Hitit motiflerini işlediği taşlarla hem geçimini sağlıyor hem de Türkiye'nin tarihi heykellerinin, motiflerinin tanıtımına katkı sunuyor. Çorum'un Boğazkale ilçesinde dünyaya gelen ve çocuk yaşta Hattuşaş Antik Kenti bölgesinde Hitit motiflerini işleyerek taş oymacılığına başlayan Çetin, mesleğini 19 yıl önce taşındığı Antalya'da da sürdürdü. 36 YILDIR ÇALIŞIYOR

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Kaleiçi'nde dükkan açan sanatçı, Türkiye'ye özgü ve ülkenin farklı yörelerinde bulunan heykelleri, hayvan figürlerini, antik dönemlere ait desen ve çizimleri el işçiliğiyle taşlara aktarıyor. Geçimini 36 yıldır taş oymacılığından sağlayan Çetin'in birbirinden farklı ortaya koyduğu eserler, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

ÜLKEYİ TANITIYOR

Sanatçı Çetin, aile üyelerinden esinlenerek bu işe başladığını, taşlardan farklı desenler ortaya çıkarmayı sevdiğini söyledi. Çetin, eserlerinin yüzde 90'ının yabancı turistler tarafından satın alındığını belirterek, "Bu iş için taşımızı toprağımızı kullanıyorum. Türkiye'nin tarihi heykellerini, motiflerini tanıtıyorum ifadelerini kullandı.