Köpekbalığı oltaya takıldı

ANTALYA'NIN Kumluca ilçesine Bağlı Adrasan Tatil Merkezi'nde 3 amatör balıkçı akya cinsi balık avlamak için açıldı. Yaklaşık bin 200 metre derinliğine ulaşan balıkçılar oltalarını denize bıraktı. Bir süre sonra balıkçılardan birinin oltasına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar yaklaşık 1 buçuk saatlik bir çalışmayla balığı su yüzeyine çıkardı.

ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Balıkçılar, yaklaşık 3 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ettikleri köpek balığını, avlanması yasak bir tür olduğundan ağzındaki oltayı çıkarıp yeniden denize saldı. Balıkçılar balığı yakalama ve kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Balıkçıların şaşkınları kamera görüntülerine de yansıdı. Öte yandan bir hafta öncede dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne yine aynı cinsten bir dev köpek balığı ölüsü vurmuştu.