Mavi tura yoğun ilgi

Deniz turizmi ile milyonları ağırlayan Antalya'da, mavi tur etkinliklerine ilgi koronavirüs salgını öncesine döndü. En yoğun talebin olduğu bölge ise Kemer. Kemer ilçesindeki marinadan sabah saatlerinde çıkan tekneler, Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen turistleri Akdeniz'in mavi sularıyla buluşturuyor. Koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirlerin uygulandığı teknelere ateş ölçümü yapılarak alınan misafirler, deniz kenarlarında oluşan mağaraları, maviyle yeşilin bütünleştiği birçok koyu görme imkanı yakalıyor.

TURİSTLER MEMNUN

Etkinliklerle eğlenme imkanı bulan, teknenin en üstüne oluşturulan özel bölümlerde güneşlenen tatilciler, mavi sularda serinlemeye çalışıyor. Cennet ve Faselis Phaselis koylarında mola veren tatilciler, teknelerle geldikleri Faselis'teki antik kenti ziyaret ediyor. Almanya'dan kendi imkanlarıyla tatil için gelen Amira Muratovic, Türkiye'yi çok sevdiklerini, güzel zaman geçirdiklerini söyledi.Türkiye'nin farklı illerinde tatil yapma imkanı bulduğunu anlatan Muratovic, "Mavi tura çıkmak harika, çok eğleniyoruz. Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum" dedi.

REZERVASYON ARTIYOR

Tur düzenleyen tekne sahiplerinden Hür Erdem Ünal da salgın tekne turlarına geç başladıklarını, ancak her geçen gün hareketliliğin arttığını söyledi. Ünal, "Talepler artmaya başladı. Haftada iki gün tura çıkıyorduk, bayram nedeniyle bu üçe, dörde çıktı. Rezervasyonlar devam ediyor" dedi.



UTANDIRAN FOTOĞRAFLAR



ANTALYA turizminin adeta hammaddesi olan denizde yaşanan kirlilik ise düşündürüyor. Son olarak Kaş ilçesindeki limana dalış yapan su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, çok sayıda maske, poşet, alkol şişesi ve atık görüntüledi. Deniz yaşamı için de büyük tehdit oluşturan plastik atıkların oluşturduğu kirliliğin fotoğrafını çeken Ceylan, ''Kaş Limanı'nda insanların çöpleri denize atmaları hoş değil. Toplumu bilinçlendirmeye büyük ihtiyaç var. Kaş'taki dalış merkezleri dalgıçları tarafından, Kaymakamlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı iş birliğiyle deniz dibinde temizlik çalışmaları yapılacak" dedi.