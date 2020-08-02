Ormancı-çoban çekişmesi var

ANTALYA Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Zeliha Öztürk, küçükbaş hayvancığının gelişmesi adına bölgede üreticilerle buluşuyor. Son toplantı Elmalı ilçesi İslamlar Mahallesi'nde düzenlendi. Toplantıya, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Tolunay, ile bölge halkı katıldı.

ZARAR VERMEZ

Birlik Başkanı Zeliha Öztürk, amaçlarının yetiştiricilerin daha çok verim elde etmesi adına çalışmalar yapmak olduğunu belirterek, üniversitelerden aldıkları bilimsel destekle ile yetiştiricilerin yanlarında olduklarını söyledi. Toplantıda Prof. Dr. Ahmet Tolunay, yaptıkları araştırmalar ışığında keçi yetiştiriciliğinin son durumu hakkında bilgiler verdi. Tolunay üreticilerin ana sorunlarından birinin keçi sürüleri için çoban ve otlak alanı bulmak olduğunu anlattı. Keçilerin ormana zarar verdiği önyargısı nedeniyle çoban ve ormancıların karşı karşıya kaldığını anlatan Tolunay, bu konuda doğru bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi.