TÜRKİYE'DE sedir ormanlarının en yoğun bulunduğu ve korunduğu bölge olarak bilinen Antalya'nın Elmalı ilçesinde yer alan 'Çığlıkara' bölgesindeki sedir ormanlarını, ormanın 'küçük bekçileri' olarak bilinen kırmızı karıncalar koruyor. Kırmızı orman karıncaları sedir ağaçlarına zarar veren her türlü böceği, tırtılı, yaprak arılarını, larvaları, kelebekleri, böcek pupalarını ve bitki bitlerini yiyerek, orman zararlılarına karşı işçi gibi çalışıyor. Kırmızı karıncalar, salgıladıkları formik asit sayesinde sedir ağaçlarını her türlü zararlıdan muhafaza ediyor. Karıncaların bir yuvası 1 hektarlık alanda etkili oluyor.

TAKVİYE GELDİ

Sedir ormanlarına Eskişehir'den getirilen 25 karınca yuvası, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yüksek rakımlı yerlerde yaşaması nedeniyle buraya uyum sağlamada zorlanmayan kırmızı karıncaların yuva sayısı zamanla 400'ü buldu. 2-3 metre yüksekliğinde, 6 metre uzunluğunda olan yuvalar çürük ağaçlard ve köklerinde yer alıyor. Bir yuvada bir veya birden fazla üreme yeteneği olan dişi karıncayla 300 bine yakın işçi karınca bulunuyor. Bir yuva, 1 hektarlık alandaki kene dahil zararlılarının yaşamasına izin vermiyor.

TOHUMLARI DAĞITIYORLAR

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, karıncalar ile biyolojik korumanın yanında bitki tohumlarının dağıtılmasının sağlandığını belirtti.