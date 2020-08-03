07 plakalar azınlıkta kaldı

Bayramı'nı Akdeniz'de geçirmek isteyenler, Antalya'ya akın etti. Şehirde, yabancı plakalı araçlar 07 Antalya plakalı araçların sayısının önüne geçti. Şehir merkezinde 34, 06, 16 ve 38 plakaları araçlar başta olmak üzere yabancı plakalı araçların çokluğu dikkat çekti. Konyaaltı sahilindeki park yerleri İstanbul, Ankara ve diğer illerden gelen araçlar ile dolup taştı. 7 kilometrelik sahil şeridi bandında boş yer kalmazken, 07 plakalı araç görmek imkansızlaştı. Trafik polisleri ise uzun süredir böyle bir manzara ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Plaka Takip Sistemi kayıtlarına göre bayram öncesi Antalya il geneline 208 bin yabancı plakalı araç giriş yaptı. Antalyalılar ise, "Kendimizi Antalya'da değil de İstanbul ve Ankara'da gibi hissediyoruz" dedi.