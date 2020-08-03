ANTALYA'NIN Alanya ve Korkuteli ilçelerinde meydana gelen iki yarı araç yangınında otomobiller alev alev yandı. İki lüks otomobil kullanılamaz hale geldi.

YOL ORTASINDA PANİK

Alanya'daki olay, saat 22.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 07 AKL 617 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü.

OTOMOBİL KÜL OLDU

Korkuteli'nde baraj göleti üstünde hava almaya çıkan Hüseyin Gülkokan'a ait 07 R 3144 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü Gülkokan, aracı terk ederek yardım istedi. Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ihbarın ardından hızla olay yerine gelerek yanan araca müdahalede bulundu. Yangının ormana sıçrama ihtimaline karşı bir orman arazözü de yangına müdahale etti. Yangın çalışmayla söndürüldü, alevlerin sardığı araç tamamen yandı.