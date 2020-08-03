Aşırlı Adası’nın sahipleri keçiler

ANTALYA'NIN Demre ilçesine bağlı Kekova bölgesindeki Aşırlı Adası'na yaklaşık 17-18 yıl önce bırakılan dağ keçileri, çoğalarak adanın sahipleri haline geldi. Keçilerin büyük bölümü bölgeye gelen yatçıların sevgisi sayesinde evcilleşti. Yapılaşmanın yasak olduğu hazineye ait adada yaşayan keçiler, bölgeye gelen yatçılar tarafından beslenip, korunuyor.

HAZİNEYE DEVREDİLDİ

Kekova bölgesindeki Gökkaya Koyu'nun doğusunda yer alan Aşırlı Adası, 145 dönüm büyüklüğünde, çam, zeytin ve maki bitkileriyle kaplı. Birinci derecede tarihi ve doğal sit alanı olan ada, 2003 yılında Demre Mal Müdürlüğü'nün açtığı dava sonucu mahkeme tarafından o dönemki sahiplerinden alınarak Hazineye devredildi. Kararın kesinleşmesinin ardından adadaki yapılar, Demre Kaymakamlığı tarafından yıktırıldı. Adanın tek sahipleri olarak ise dağ keçileri kaldı.